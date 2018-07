Ferrer bate colombiano e está nas quartas na Argentina O espanhol David Ferrer segue firme em seu caminho rumo ao tricampeonato do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, com um pouco mais de dificuldade no segundo set, o atual número 5 do mundo e primeiro cabeça de chave no torneio argentino derrotou o colombiano Santiago Giraldo, apenas o 57.º colocado do ranking, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1).