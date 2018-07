Ferrer bate Granollers e vai às oitavas em Paris

Com a vitória, Ferrer manteve a sua invencibilidade diante de Granollers, com cinco vitórias. Nas oitavas de final, o tenista espanhol vai enfrentar o suíço Stanilas Wawrinka, número 17 do mundo, que eliminou o argentino Carlos Berlocq (6/3 e 6/2).

O sérvio Janko Tipsarevic também avançou na sua estreia em Paris. Nesta quarta-feira, o número 9 do mundo derrotou o holandês Igor Sijsling, 75º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/0). Nas oitavas de final, seu adversário sairá do duelo entre o argentino Juan Monaco e o búlgaro Grigor Dimitrov.

DUPLAS - Pela chave de duplas do Masters 1000 de Paris, o brasileiro Marcelo Melo se classificou às quartas de final. O número 19 do mundo e o croata Marin Cilic avançaram com a vitória sobre o romeno Horia Tecau e o sueco Robert Lindstedt, que abandonaram o jogo quando perdiam por 6/3 e 3/2.

Os adversários de Melo e Cilic nas quartas de final em Paris ainda estão indefinidos. Eles podem pegar o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya que se garantiram nas oitavas de final e vão enfrentar os vencedores da partida entre Santiago Gonzalez (México)/Scott Lipsky (Estados Unidos) e Carlos Berlocq (Argentina)/Denis Istomin (Usbequistão).