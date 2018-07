David Ferrer bate López e fatura título em Kuala Lumpur

A decisão colocou frente a frente os dois principais cabeças de chave da competição, com o principal favorito levando a melhor. Ferrer faturou seu quarto troféu na temporada, sendo que os três primeiros foram levantados em Doha, Rio de Janeiro e Acapulco.

Foi também o 25.º título de simples do espanhol no circuito, em sua 50.ª final. E para conquistá-lo, o tenista precisou superar um começo bastante ruim, tendo sido quebrado logo de cara. O número 8 do mundo, então, se recuperou, empatou o set e conseguiu a quebra decisiva no 12.º game para levar a melhor.

Na segunda parcial, o duelo foi mais equilibrado e seguiu sem nenhuma alteração até o 12.º game. Novamente, então, Ferrer fez valer sua experiência, atacou o saque do adversário e conseguiu a quebra decisiva para confirmar o título.