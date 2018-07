Ferrer bate Nishikori e vai às quartas de final em Miami

Cabeça de chave número 3 da competição norte-americana, Ferrer também já sabe quem será o seu próximo adversário. Trata-se do austríaco Jurgen Melzer, que nesta terça derrotou o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3.

A vitória de Melzer frustrou a possibilidade de um possível duelo espanhol nas quartas de final do importante evento do circuito profissional. Em compensação, Ferrer assegurou lugar neste próximo estágio do Masters de Miami pela sexta vez em sua carreira, após impor sua maior categoria com autoridade diante de Nishikori.

Ferrer só enfrentou maiores problemas diante do japonês no primeiro set, quando chegou a ter o saque quebrado no único break point oferecido ao rival em todo o duelo. Porém, ao aproveitar quatro de nove chances de ganhar games no serviço do adversário, o espanhol encaminhou o seu triunfo em 1h21min. Para completar, ele ganhou 84% dos pontos disputados quando encaixou o seu primeiro saque.

Essa foi a terceira vitória do atual quinto colocado do ranking mundial sobre Nishikori, que levou a melhor sobre o espanhol em dois confrontos entre os dois, nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e no US Open de 2008. O japonês, porém, foi batido por Ferrer no Torneio de Tóquio de 2011 e no Aberto da Austrália deste ano.