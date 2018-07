Ferrer bate tenista austríaco e é o primeiro finalista do Rio Open

O espanhol David Ferrer confirmou seu favoritismo diante do austríaco Andreas Haider-Maurer e se credenciou como primeiro finalista da chave masculina do Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul. Cabeça de chave número 2 do torneio, Ferrer superou Haider-Maurer, algoz do brasileiro João Souza nas quartas de final, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1) em apenas 1 hora e 24 minutos, em jogo disputado no início da noite deste sábado.

Agora, Ferrer, nono colocado no ranking mundial, aguarda o vencedor da partida entre seu compatriota Rafael Nadal e o italiano Fabio Fognini para saber quem será seu adversário na final deste domingo, marcada para as 17 horas.

Contra Haider-Maurer (número 74 no ranking da ATP), Ferrer teve um início titubeante, tendo seu serviço quebrado no segundo game. Mas o espanhol se recuperou e devolveu a quebra logo na sequência. As quebras de serviço, aliás, foram a tônica do primeiro set - foram sete no total -, com o espanhol confirmando a vitória no 12.º game.

Já o segundo set foi bem mais tranquilo. Ferrer conseguiu impor seu ritmo desde o início, aproveitou os vacilos constantes de devolução de Haider-Maurer e fechou o set em 6/1 com pouco mais de 20 minutos, se garantindo na decisão do ATP 500 brasileiro.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;