Ferrer bate Tsonga e encara Nadal em Abu Dabi

Um dos heróis da conquista do título da Copa Davis pela Espanha no início de dezembro, Ferrer esteve muito perto de ser eliminado nesta quinta-feira em Abu Dabi, já que Tsonga esteve em vantagem no tie-break do segundo set. Ele, porém, reagiu, provocou a realização do terceiro set e se aproveitou do excesso de erros do francês para triunfar.

A vitória sobre Tsonga classificou Ferrer para as semifinais do torneio de exibição de Abu Dabi, que não conta pontos para o ranking da ATP. Em busca de uma vaga na final, o espanhol vai encarar o compatriota Rafael Nadal, que é o atual vencedor do torneio, na sexta-feira.