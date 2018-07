Ferrer cai na estreia e Schwartzman avança no Torneio de Hamburgo

Em queda no circuito, o tenista espanhol David Ferrer voltou a decepcionar na temporada. O ex-número três do mundo caiu na estreia no saibro do Torneio de Hamburgo, na Alemanha, ao ser batido pelo local Rudolf Molleker pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3.

Foi a oitava derrota do espanhol em uma estreia na temporada 2018. Aos 36 anos, Ferrer vem exibindo forte queda de rendimento nos últimos anos. Sem resultados expressivos, ele é apenas o 62º do ranking. O novo revés surpreende por ser no saibro, sua especialidade, e contra um rival de apenas 17 anos, número 272 do mundo.

Convidado da organização, o tenista da casa vai enfrentar nas oitavas de final o eslovaco Jozef Kovalik, que avançou ao despachar o bósnio Damir Dzumhur, que era o quarto cabeça de chave da competição de nível ATP 500, por 6/2 e 6/4.

Outros dois candidatos ao título, o argentino Diego Schwartzman e o espanhol Pablo Carreño Busta, venceram em suas estreias na competição. Campeão do Rio Open deste ano, também no saibro, Schwartzman derrotou o norueguês Casper Ruud por 6/4, 2/6 e 6/2. Na segunda rodada, o tenista da Argentina, 12º do mundo, vai encarar o alemão Daniel Masur, que eliminou o compatriota Maximilian Marterer por 6/3 e 6/4.

Carreño Busta, terceiro pré-classificado do torneio e 13º do ranking, despachou outro alemão da chave, Florian Mayer, por 2/6, 6/1 e 7/6 (7/4). O próximo adversário do espanhol vai sair do confronto entre o suíço Henri Laaksonen e o eslovaco Aljaz Bedene.

Em outro jogo do dia, o argentino Leonardo Mayer bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas pelo placar de 6/3 e 6/2. Na sequência, Mayer vai duelar com o vencedor do jogo entre o italiano Marco Cecchinato e o francês Gael Monfils.