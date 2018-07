Ferrer celebra vaga na final, mas admite irregularidade

"Foi uma partida muito irregular. Enquanto consegui recuperar o ritmo no segundo set, comecei mal o terceiro. É verdade que o Tommy (Haas) me ajudou ao não aproveitar os momentos chaves e isso me beneficiou", disse o tenista, que chegou a ter seu serviço quebrado logo no início do set final.

Ferrer chegou à sua quinta decisão de Masters 1000, sendo que conquistou apenas um título, em Paris, no fim do ano passado. Para chegar à segunda conquista em um dos torneios mais importantes do circuito, o espanhol promete manter seu estilo de muita vontade em quadra.

"Quero estar bem de cabeça e lutar por cada ponto. É verdade que não estive assim, e se na final começo assim, como hoje (sexta), vai complicar muito", comentou. "Mas tenho que ser positivo e sacar melhor. O mínimo é lutar por cada bola", completou.