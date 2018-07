Ferrer coloca Espanha em vantagem contra tchecos na final da Copa Davis

A Espanha busca o quarto título em cinco anos, enquanto os tchecos querem se tornar o primeiro país em 22 anos a conquistar os títulos por equipe no tênis feminino e masculino na mesma temporada.

Ferrer, que teve a melhor temporada de sua carreira, superou a torcida e o piso rápido, que não é sua especialidade, para colocar os espanhóis à frente.

"Não foi um passeio, tive que me esforçar muito, foi difícil fechar os pontos", disse à televisão espanhola Ferrer, principal tenista espanhol com a ausência do ex-número um do mundo Rafael Nadal, machucado.

(Reportagem de Jason Hovet)