Ferrer decepciona e cai nas quartas de final em Hertogenbosch

Primeiro cabeça de chave, Ferrer não resistiu ao potente saque de Gilles Müller. O tenista de Luxemburgo fechou o jogo pelo placar de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Ele, agora, fará um duelo de saques fortes contra o croata Ivo Karlovic. O terceiro cabeça de chave avançou ao superar o francês Adrian Mannarino por 6/3 e 6/4.

Já Bernard Tomic, segundo cabeça de chave, caiu diante do francês Nicolas Mahut, atual campeão em Hertogenbosch. Mahut, que lidera o ranking de duplas, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2. O tenista da França vai encarar na semifinal o norte-americano Sam Querrey, que superou o compatriota Stefan Kozlov por 6/3 e 6/0.

ALEMANHA - No Torneio de Stuttgart, que também serve de preparação para Wimbledon, o argentino Juan Martín Del Potro sofreu para derrubar o francês Gilles Simon. O ex-Top 10, que ainda busca seu melhor ritmo no circuito após seguidas lesões, buscou uma forte virada para alcançar a semifinal, com direito a um "pneu". Ele fechou o jogo pelo placar de 6/7(3/7), 6/3 e 6/0.

Seu próximo adversário será o local Philipp Kohlschreiber, que costuma ter bons resultados na grama. Empurrado pela torcida, ele superou o checo Radek Stepanek por 6/4 e 7/5 e se credenciou para o duelo com Del Potro. A outra semifinal em Stuttgart terá um confronto de gerações, entre o suíço Roger Federer e o austríaco Dominic Thiem.