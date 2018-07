Ferrer derrota Fognini e fatura tri em Buenos Aires

BUENOS AIRES - O espanhol David Ferrer confirmou o favoritismo neste domingo e se sagrou tricampeão do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. Na final, o cabeça de chave número 1 derrotou o italiano Fabio Fognini, que vive boa fase no circuito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Ferrer, atual número cinco do mundo, chegou ao 21.º título da carreira, o primeiro em 2014. E manteve a hegemonia no saibro de Buenos Aires. De quebra, ampliou a vantagem sobre Fognini, 14º do ranking. Agora o espanhol soma sete vitórias e nenhuma derrota contra o italiano.

A final deste domingo foi amplamente dominada pelo tenista mais experiente. Ferrer, de 31 anos, foi mais agressivo e preciso nos golpes de fundo de quadra e deu poucas chances ao rival. Em uma delas, Fognini conseguiu quebrar o saque do espanhol no set inicial, mas não foi o suficiente para equilibrar o duelo.

Ferrer quebrou o saque do adversário duas vezes no primeiro set. E outra vez na segunda parcial, quando não chegou a ter o serviço ameaçado. Fognini não resistiu e acabou cedendo a vitória ao espanhol após 1h14min de partida.

Depois de levantar o troféu em Buenos Aires, Ferrer viajará para o Brasil, onde disputará o Rio Open a partir desta segunda-feira. O espanhol será o segundo cabeça de chave do torneio, à sombra do favorito Rafael Nadal, seu compatriota. Seu adversário de estreia será o francês Jeremy Chardy.