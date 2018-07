Ferrer derrota Melzer e chega à final em Monte Carlo

Melzer foi brilhante durante a semana e inclusive eliminou o suíço Roger Federer, impedindo que os quatro primeiros cabeças de chave alcançassem a semifinal. Contudo, ele mostrou apenas metade de sua potência contra o obstinado espanhol.

Melzer conseguiu uma quebra no início do jogo e abriu 2 a 1, com Ferrer tendo problema com seu primeiro serviço. Mas o austríaco inexplicavelmente deixou o adversário voltar para o jogo e teve seu serviço quebrado duas vezes. Seu destino foi selado no primeiro set com uma dupla falta.

Ferrer, que tenta seu 12º título no ano e o terceiro nesta temporada, chegou à sua quarta vitória em seis confrontos contra Melzer depois que o sétimo cabeça de chave teve seu serviço quebrado sem marcar um ponto sequer no quinto game do segundo set, antes de sofrer outra quebra.

O espanhol, número seis do mundo, conseguiu uma sequência de winners para delírio do público, que lotou a quadra em um sábado ensolarado em Monte Carlo.

Cabeça de chave número um e líder do ranking, Rafael Nadal tenta ganhar o torneio pelo sétimo ano consecutivo e enfrenta o britânico Andy Murray na segunda semifinal.

