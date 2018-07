Ferrer derrota Roddick e encara Del Potro em Wimbledon

A partida reuniu tenistas que faturaram recentemente títulos em torneio em quadras de grama. E o campeão em Hertogenbosch se deu melhor diante do vencedor em Eastbourne. Ferrer terminou o duelo com 45 winners, um a mais do que Roddick, enquanto o norte-americano fez 15 aces contra 10 do espanhol.

Vice-campeão de Wimbledon 2004, 2005 e 2009, Roddick dominou o primeiro set e venceu por 6/2 em apenas 22 minutos. Derrotado, Ferrer conseguiu equilibrar o duelo na segunda parcial e venceu no tie-break. Embalado, o espanhol foi superior nos dois sets seguintes para triunfar e seguir vivo em Wimbledon.

Nas oitavas de final, Ferrer vai enfrentar Juan Martin del Potro, contra quem está em vantagem de 4 a 2 no confronto direto. Número 9 do mundo, o argentino avançou às oitavas de final de Wimbledon ao vencer o japonês Kei Nishikori, 20º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 6/1, em 2 horas e 26 minutos.

Com a vitória deste sábado, Del Potro fez 3 a 0 no confronto direto com Nishikori e igualou o seu melhor desempenho em Wimbledon. No ano passado, o argentino caiu nas oitavas de final para o espanhol Rafael Nadal.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, que avançou até as semifinais de Wimbledon no ano passado, se classificou neste sábado às oitavas de final. O número 6 do mundo não encontrou dificuldades para vencer o eslovaco Lukas Lacko, 60º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/3, em 1 hora e 36 minutos.

No duelo, Tsonga conseguiu quatro quebras de serviço e converteu três break-points. O próximo adversário do tenista francês em Wimbledon será o norte-americano Mardy Fish, 12º colocado no ranking da ATP, que derrotou o belga David Goffin por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (8/6) e 7/6 (8/6). Tsonga venceu os dois duelos anteriores com Fish.