Ferrer derrota Verdasco e encara Dolgopolov na final do Torneio de Bastad

O espanhol David Ferrer está na decisão do Torneio de Bastad, um ATP 250 disputado em quadras de saibro, na Suécia. Neste sábado, o espanhol teve certa dificuldade, mas ganhou do seu compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (3/7) e 6/4.

Oitavo favorito e 46º do ranking da ATP, Ferrer foi mais regular e apostou nos erros de Verdasco, 39º do mundo. Assim, teve doze chances de quebra, aproveitou cinco - contra apenas uma do adversário - e se garantiu na decisão.

O outro finalista será o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Também neste sábado, com extrema tranquilidade, o 89º do ranking derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Ferrer já enfrentou 13 vezes o seu adversário de domingo. E venceu nove partidas.

Eliminado na terceira rodada de Wimbledon e na segunda de Roland Garros, o espanhol busca em Bastad o seu 27º título na carreira e o primeiro desde 2015, quando venceu cinco troféus e chegou à sua última final. Em 2013, Ferrer alcançou a terceira posição do ranking da ATP.