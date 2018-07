Ferrer e Almagro estreiam com vitória em Acapulco Campeão do Torneio de Buenos Aires, no domingo, David Ferrer manteve o embalo nesta terça-feira e venceu com facilidade sua partida de estreia no ATP 500 de Acapulco. O espanhol precisou de apenas 1h06min para superar o croata Antonio Veic, 129º do ranking, por 6/0 e 6/0.