Ferrer e Almagro estreiam com vitória em Acapulco

Pré-classificado como principal favorito ao título, Ferrer enfrentará na segunda rodada o polonês Lukasz Kubot derrotou o mexicano Daniel Garza por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/3. Já Almagro medirá forças na próxima fase com o francês Benoit Paire, que na estreia passou pelo colombiano Juan Sebastian Cabal por duplo 7/6.

Ferrer iniciou bem sua campanha em Acapulco depois de ter sido campeão do Torneio de Buenos Aires no último domingo, quando derrotou justamente Almagro na decisão. Com isso, ele evitou o segundo título consecutivo do seu compatriota, que conquistou o Brasil Open na semana anterior.

Outro tenista espanhol que estreou com vitória em Acapulco foi Fernando Verdasco, oitavo cabeça de chave. Ele arrasou o italiano Filippo Volandri com parciais de 6/0 e 6/2 e terá pela frente o argentino Juan Ignacio Chela na segunda rodada.

Já o espanhol Albert Montanes foi eliminado na estreia pelo japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave, que avançou à segunda rodada ao contar com a desistência do seu rival quando vencia o segundo set por 4 a 1, após ganhar o primeiro por 6/2. Desta forma, o tenista asiático se credenciou para encarar o francês Jeremy Chardy na próxima fase.

DUPLAS - A primeira rodada da chave de duplas em Acapulco contou com a vitória de um tenista brasileiro. João Souza, o Feijão, atuou ao lado de Volandri e juntos eles derrotaram a parceria formada por Kubot e o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (4/7) e 10/7. Com a vitória, os dois enfrentarão na próxima fase o checo Frantisek Cermak e o eslovaco Filip Polasek, cabeças de chave número 1 da competição.

DELRAY BEACH - Se em Acapulco os dois principais cabeças de chave confirmaram favoritismo na última terça-feira, no Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, o pré-classificado como segundo maior favorito ao título já caiu logo na estreia. O croata Marin Cilic foi derrotado pelo finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Desta forma, o tenista da Finlândia foi à segunda rodada, na qual medirá forças com o israelense Dudi Sela.

Já o norte-americano John Isner confirmou a sua condição de primeiro cabeça de chave ao superar o seu compatriota Jesse Levine por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (17/15). Agora, por uma vaga nas quartas de final, ele irá encarar outro tenista da casa: Ryan Sweeting, que na estreia aplicou duplo 6/1 sobre o também norte-americano Donald Young.

Ídolo da casa, Andy Roddick também assegurou lugar na segunda rodada ao superar o alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/1. Quarto cabeça de chave, o ex-número 1 do mundo terá pela frente na próxima fase o usbeque Denis Istomin.

Outros dois cabeças de chave que avançaram à segunda rodada na última terça-feira foram o sul-africano Kevin Anderson e o australiano Bernard Tomic. O primeiro deles eliminou o tenista local Austin Krajicek com parciais de 6/4 e 6/1. Já o segundo superou o alemão Tommy Haas por 6/4 e 6/3. O sérvio Viktor Troicki, pré-classificado como terceiro maior favorito ao título, decepcionou ao cair logo na estreia diante do belga Steve Darcis, que ganhou com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

O austríaco Jurgen Melzer, por sua vez, foi eliminado já na estreia em Delray Beach depois de ter conquistado o título do Torneio de Memphis no último domingo. Ele não resistiu ao norte-americano Tim Smyczek, que triunfou com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5.