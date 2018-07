Ferrer e Cilic estreiam com vitória no Masters de Montecarlo O espanhol David Ferrer suou menos do que esperava para vencer em sua estreia no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, nesta terça-feira. O especialista no piso lento precisou de apenas 49 minutos para faturar a vitória, graças ao abandono do dominicano Victor Estrella Burgos no início do segundo set.