Ferrer é cortado por lesão e não poderá voltar à Espanha contra Rússia na Davis Atual sétimo tenista do ranking mundial, David Ferrer havia sido convocado na última terça-feira para defender a Espanha na Copa Davis após quase três anos de ausência. Nesta sexta, porém, ele foi cortado do time nacional que enfrentará a Rússia, entre os próximos dias 17 e 19, em Vladivostok, no confronto em que seu país lutará para voltar aos playoffs do Grupo Mundial da competição.