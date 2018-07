Ferrer e Dimitrov avançam às quartas de final em Toronto

As eliminações de dois dos maiores favoritos ao título do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, nos primeiros jogos desta quinta-feira - casos do sérvio Novak Djokovic e do suíço Stan Wawrinka - não assustaram outros dois fortes candidatos da competição disputada em quadras rápidas da cidade canadense. O espanhol David Ferrer e o búlgaro Grigor Dimitrov não deram chance ao azar.

Cabeça de chave número 5, Ferrer sofreu apenas no primeiro set contra o croata Ivan Dodig, parceiro de Marcelo Melo em duplas. Jogando muito mal, o espanhol perdeu a primeira parcial por 6/1, mas se recuperou na partida e conseguiu a virada com um duplo 6/3.

Também em três sets, Dimitrov manteve a sua boa fase no circuito profissional com a vitória sobre o espanhol Tommy Robredo, cabeça 17, por 2 a 1 - com parciais de 7/5, 5/7 e 6/4. Nas quartas de final, o sétimo pré-classificado encara o sul-africano Kevin Anderson, responsável pela eliminação de Wawrinka.