Ferrer é eliminado por Granollers na estreia em Tóquio

O espanhol David Ferrer segue em má fase. Nesta segunda-feira, o número 5 do mundo ampliou o seu momento ruim ao perder na estreia no Torneio de Tóquio, ATP 500 disputado sob piso rápido, para o compatriota Marcel Granollers, 44º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 7 minutos.

Até esta segunda-feira, Ferrer havia vencido os outros cinco confrontos diante de Granollers. Desta vez, porém, ele sofreu a sua primeira derrota para o compatriota e foi eliminado logo na sua partida de estreia em Tóquio, assim como havia acontecido na semana passada em Shenzhen, na China. Já Granollers terá pela frente o norte-americano Steve Johnson.

Além de Ferrer, o ucraniano Alexandr Dolgopolov foi outro cabeça de chave eliminado nesta segunda-feira em Tóquio. O número 23 do mundo perdeu para o norte-americano Jack Sock, 70º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. O próximo oponente de Sock será o casaque Andrey Golubev, número 65 do mundo, que passou pelo francês Pierre-Hugues Hrbert com um duplo 6/4.

O sul-africano Kevin Anderson, número 19 do mundo, avançou em Tóquio ao derrotar o austríaco Dominic Thiem, 40º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 45 minutos.

Também nesta segunda-feira, o usbeque Denis Istomin, o luxemburguês Gilles Muller e o norte-americano Steve Johnson venceram na estreia e avançaram para a segunda rodada do ATP 500 japonês.