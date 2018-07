Ferrer e Murray ganham e disputam título em Viena

Principais favoritos ao título do Torneio de Viena, David Ferrer e Andy Murray venceram os jogos que disputaram neste sábado pelas semifinais do ATP 250 austríaco e se enfrentarão na decisão deste domingo. Cabeça de chave número 1 da competição, o espanhol sofreu, mas derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/3). Já o britânico, segundo pré-classificado, teve bem mais facilidade para bater o sérvio Viktor Troicki por 6/4 e 6/3.

Essa será a quarta final de Ferrer nesta temporada, sendo que ele irá buscar o 22º título de sua carreira e o segundo deste ano. Já Murray poderá se tornar o quinto tenista em atividade no circuito profissional a ter 30 ou mais títulos de simples. Os outros são Roger Federer (81), Rafael Nadal (64), Novak Djokovic (46) e Lleyton Hewitt (30).

Neste sábado, Ferrer precisou jogar duas horas e 26 minutos para superar Kohlschreiber, que só foi sucumbir no tie-break do terceiro e decisivo set. Em todo o jogo, o espanhol só conseguiu quebrar o saque do alemão por duas vezes, sendo que o seu rival chegou a converter três break points.

Entretanto, o atual quinto colocado do ranking mundial fez valer a sua maior experiência nos momentos decisivos para conquistar neste sábado a sua nona vitória em 12 confrontos diante de Kohlschreiber.

Já Murray confirmou o seu favoritismo com autoridade neste sábado. Embora tenha tido o saque quebrado por uma vez no primeiro set, converteu quatro de 11 break points e só perdeu o serviço na única chance de quebra que concedeu ao rival em toda a partida, encerrada em uma hora e 22 minutos.

Assim, o escocês acumulou a sua sexta vitória em seis jogos com Troicki, que foi o responsável pela eliminação do brasileiro Thomas Bellucci nas quartas de final. Hoje o 11º tenista do mundo, Murray buscará o seu segundo título no ano, depois de ter se sagrado campeão do Torneio de Shenzhen há três semanas.