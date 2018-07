Ferrer e Murray vencem e avançam às quartas de final em Viena

Os dois principais favoritos do Torneio de Viena confirmaram esta condição nesta quinta-feira e estrearam com vitória na competição austríaca. Principal cabeça de chave, o espanhol David Ferrer bateu o alemão Tobias Kamke. Depois, Andy Murray, segundo favorito, eliminou o canadense Vasek Pospisil. Com o resultado, ambos se classificaram às quartas de final.

Ferrer foi o primeiro a entrar em quadra e não demonstrou maiores dificuldades para passar por Kamke. Depois de um primeiro set complicado, o espanhol se soltou na segunda parcial e arrancou para uma vitória tranquila por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h28min de jogo.

Nas quartas, Ferrer terá pela frente o croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 6, que passou por Jurgen Melzer. Será apenas o quarto confronto entre eles, com vantagem para o espanhol, que venceu duas vezes. O último duelo, no entanto, ficou com Karlovic, em 2011, em Indian Wells.

Se Ferrer teve facilidade, Murray encontrou mais obstáculos para passar por Pospisil. Foram dois sets bastante equilibrados, mas o britânico mostrou mais tranquilidade nos momentos decisivos e passou pelo número 44 do mundo por 2 a 0, com duplo 6/4, em 1h39min de partida.

Agora, Murray se prepara para enfrentar o alemão Jan-Lenard Struff, uma das surpresas da competição. Número 52 do mundo, o tenista de 24 anos eliminou Guillermo Garcia-López e Sergiy Stakhovsky para chegar às quartas, na qual fará o primeiro duelo da carreira com o britânico.