Ferrer e Murray vencem e vão às semifinais do Torneio de Viena

Cabeça de chave número 1, o espanhol David Ferrer confirmou sua condição de favorito nesta sexta-feira e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Viena, disputado em quadras duras na Áustria. Diante do croata Ivo Karlovic, ele até encontrou algumas dificuldades, mas acabou vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

O número 5 do ranking mundial precisou de apenas 1h24min para bater o sexto cabeça de chave do torneio. O potente saque de Karlovic criou problemas para o espanhol, uma vez que o croata encaixou 17 aces e acertou 71% dos primeiros serviços, mas Ferrer mostrou tranquilidade nos momentos decisivos, conseguiu uma quebra e arrancou para a vitória.

Depois de passar por Karlovic nas quartas, Ferrer pegará outro cabeça de chave nas semifinais. Ele terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber, quarto favorito, que venceu nesta sexta-feira seu compatriota Benjamin Becker, número 45 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Se o primeiro cabeça de chave segue vivo na disputa, o mesmo acontece com o segundo. Também nesta sexta-feira, o britânico Andy Murray, número 11 do ranking, garantiu-se nas semifinais ao passar pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h26min.

Murray contou com dia inspirado no saque - encaixou 10 aces - e conseguiu quatro quebras para passar pelo 52.º colocado do ranking da ATP. Na semifinal, ele terá pela frente o sérvio Viktor Troicki, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final.