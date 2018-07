Ferrer e Raonic vencem e avançam em torneio-exibição em Abu Dabi

Muito perto do início oficial da temporada de 2016, que será nesta segunda-feira, alguns tenistas aproveitam os últimos dias de pré-temporada para participarem de um tradicional torneio-exibição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, pelas quartas de final, o espanhol David Ferrer e o canadense Milos Raonic se deram bem e avançaram.

No primeiro jogo do dia, David Ferrer precisou de apenas 53 minutos para marcar um duplo 6/1 contra o francês Jo-Wilfried Tsonga. Nem mesmo o bom saque de Tsonga, o número 10 do mundo, foi efetivo nesta quinta-feira e o tenista da França esteve bastante fragilizado no segundo serviço contra o rival da Espanha.

Agora, o atual sétimo colocado do ranking da ATP terá pela frente, nas semifinais, o compatriota Rafael Nadal, número 5 do mundo. O jogo será às 11 horas (de Brasília).

Já Milos Raonic, número 14 do mundo, venceu um duelo de saques contra o sul-africano Kevin Anderson, 12.º colocado do ranking, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 6 minutos de jogo. Nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, o adversário será o suíço Stan Wawrinka, quarto do mundo, pelas semifinais.