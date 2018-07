Ferrer e Simon são eliminados nas oitavas no Torneio de Hamburgo

Apesar de estar embalado pelo título do Torneio de Bastad, na Suécia, o tenista espanhol David Ferrer foi eliminado na segunda rodada - equivalente às oitavas de final - do Torneio de Hamburgo, na Alemanha. Nesta quinta-feira, o veterano foi batido pelo argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

O tenista de 35 anos vinha de uma sequência de seis vitórias seguidas, em razão do título obtido na semana passada. Ao levantar o troféu, Ferrer encerrou um jejum de 21 meses sem conquistas no circuito.

Nas quartas de final, Delbonis vai encarar o russo Karen Khachanov, terceiro cabeça de chave. Representante da nova geração, o tenista da Rússia bateu o britânico Aljaz Bedene por 7/6 (7/4), 5/7 e 6/4.

Ferrer não foi o único cabeça de chave a se despedir de forma precoce no saibro de Hamburgo. Os franceses Gilles Simon e Benoit Paire, quarto e quinto pré-classificados respectivamente, foram eliminados nesta quinta.

Simon foi superado pelo alemão Philipp Kohlschreiber por 6/3, 3/6 e 6/2. E Paire caiu diante do argentino Nicolas Kicker por 6/4 e 7/6 (9/7). Kohlschreiber e Kicker se enfrentarão na sequência da chave.

Pela mesma rodada, o argentino Leonardo Mayer derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 6/2 e 7/5, enquanto o checo Jiri Vesely venceu o argentino Horacio Zeballos por duplo 6/4. Os dois vencedores vão se enfrentar nesta sexta por uma vaga na semifinal.