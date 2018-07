Ferrer é surpreendido e cai na estreia em Hertogenbosch

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 holandês realizado em quadras de grama, Ferrer esperava realizar uma boa campanha na competição visando a sua participação em Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, mas amargou o seu primeiro revés para Malisse desde 2004.

Finalista da última edição de Roland Garros, na qual caiu diante do seu compatriota Rafael Nadal, Ferrer havia superado o rival belga nos dois confrontos anteriores entre os dois. Um na edição de 2010 de Roland Garros e o outro no Masters Series de Miami em 2005. Antes disso, porém, Malisse levou a melhor sobre o espanhol no Masters Series de Indian Wells, em 2003, e no Torneio de Lyon do ano seguinte.

Para desbancar o favoritismo de Ferrer, Malisse mostrou força no saque já a partir do primeiro set, no qual cedeu um único break point ao espanhol. E, sem quebras obtidas por nenhum dos dois tenistas, a parcial inicial foi decidida no tie-break, no qual o belga foi superior ao fazer 7/3.

Já no segundo set, Ferrer chegou a ter três oportunidades de quebra de serviço, mas não aproveitou nenhuma delas, enquanto Malisse converteu o único break point cedido pelo espanhol para abrir vantagem e fazer 6/3, liquidando a partida.

Com a vitória surpreendente sobre Ferrer, Malisse enfrentará na segunda rodada de Hertogenbosch o taiwanês Yen-Hsun Lu, que horas mais cedo derrotou o francês Edouard Roger-Vasselin por 6/1 e 7/6 (7/3).