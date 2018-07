Ferrer é surpreendido e cai para francês 88º do mundo em Miami

O espanhol David Ferrer foi surpreendido na terceira rodada do Masters 1000 de Miami e acabou eliminado precocemente do torneio norte-americano. Na noite de domingo, o cabeça de chave número 8 não resistiu e foi superado pelo jovem francês Lucas Pouille, de 22 anos, que fez 2 sets a 1 de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (7/4) e 7/5.

Pouille levou melhor na batalha de 2h45min de duração e conquistou a sua primeira vitória diante de um Top 10 na carreira. O triunfo e a ida às oitavas de final em Miami deverão resultar em uma bela ascensão ao francês no ranking, uma vez que ele ocupa somente o 88.º lugar na atualidade.

Para bater Ferrer, Pouille mostrou bastante poder de recuperação, uma vez que saiu atrás nos dois sets iniciais. No primeiro, o espanhol começou pressionando, se mostrou tranquilo em quadra e abriu 4 a 1, mas viu o francês reagir logo na sequência. No tie-break, contudo, falou mais alto a qualidade do número 8 do mundo.

O segundo set foi bastante parecido e Ferrer chegou a ter o saque na mão vencendo por 4 a 3. Só que Pouille novamente buscou a quebra de empate e desta vez levou a melhor no tie-break. Na parcial de desempate, houve uma sequência de quebras. Ferrer chegou a ter um match point no saque do rival, que se recuperou, virou e arrancou para o triunfo.

Agora, Pouille terá pela frente outro cabeça de chave em Miami. Ele duelará com seu compatriota Gilles Simon, 18.º favorito, que também surpreendeu no domingo ao derrotar o croata Marin Cilic, número 11 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3, em 2h46min de partida.