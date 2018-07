Ferrer é surpreendido por Berlocq no Torneio de Bastad

David Ferrer foi surpreendido nesta sexta-feira na terceira rodada do Torneio de Bastad. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro, o espanhol acabou derrotado pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Atual campeão da competição sueca, Berlocq assim avançou às semifinais, fase na qual terá pela frente o português João Sousa, que nesta sexta superou o sérvio Dusan Lajovic por duplo 6/4.

Atual sétimo colocado do ranking mundial, Ferrer esteve distante de conseguir justificar a sua maior categoria como especialista em quadra de saibro neste sábado. Irregular, teve o seu saque quebrado por cinco vezes e só conseguiu converter dois de seis break points. Para completar, só ganhou 43% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, enquanto o argentino teve 80% de aproveitamento nesta mesma condição.

Já a outra semifinal em Bastad irá reunir o espanhol Fernando Verdasco, terceiro pré-classificado, e o uruguaio Pablo Cuevas. Verdasco avançou ao derrotar o seu compatriota Pablo Carreno Busta por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Já o tenista do Uruguai bateu o argentino Renzo Olivo por 6/2 e 6/4.

STUTTGART - Horas depois da eliminação de André Sá ao lado do croata Mate Pavic, outro brasileiro foi eliminado na chave de duplas do Torneio de Stuttgart nesta sexta. Marcelo Demoliner e o indiano Purav Raja foram derrotados pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez e pelo austríaco Phillipp Oswald, que venceram por duplo 6/4.

Com o triunfo, Garcia-Lopez e Oswald terão pela frente nas semifinais do ATP 250 alemão justamente os algozes de Sá e Pavic. São eles: os alemães Peter Gojowczyk e Dominik Meffert, que venceram por 6/4 e 6/2.