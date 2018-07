Ferrer e Tsonga são eliminados nas semifinais em Auckland

Número 26 do mundo, Sock vai entrar em quadra em busca do segundo título da sua carreira após bater Ferrer, oitavo colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2. Assim, encerrou a tentativa do espanhol de conquistar seu quinto título em Auckland - foi campeão em 2007, 2011, 2012 e 2013.

Em ascensão, Sock conseguiu a sua 11ª vitória sobre um tenista do Top 20 desde 2015, a maior marca entre tenistas que não fazem parte dessa seleta lista. Mas nenhuma dessas vitórias, até sexta-feira, tinha sido diante de tenistas do Top 10. E, para encerrar esse jejum, disparou 13 aces diante de Ferrer.

Agora ele terá pela frente Bautista Agut, número 25 do mundo, que bateu Tsonga, o décimo colocado no ranking, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Na decisão, o espanhol tentará conquistar o terceiro título da sua carreira. Mas a vantagem no confronto direto é de Sock, com duas vitórias e uma derrota.