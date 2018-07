Ferrer e Wawrinka vencem e farão final na Argentina

Cabeça de chave número 1 da competição e atual quarto colocado do ranking da ATP, Ferrer não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo diante de Robredo. Ele aproveitou quatro de nove chances de quebrar o saque do seu compatriota, que só converteu um de três break points em todo o jogo.

Já Wawrinka, que vive bom momento no circuito profissional, impediu uma final 100% espanhola em Buenos Aires com uma atuação sólida. Ele ganhou 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e aproveitou duas de três oportunidades de quebrar o saque de Almagro, que não conseguiu ser feliz em nenhuma das quatro chances que teve de converter break points.

Atual campeão do Torneio de Buenos Aires, Ferrer se sagrou campeão do Torneio de Auckland no mês passado e buscará o seu 20.º título no circuito profissional. Diante de Wawrinka, atual 17.º colocado da ATP, ele irá defender uma vantagem no retrospecto de seis vitórias e três derrotas em nove confrontos entre os dois.