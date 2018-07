Ferrer elimina francês e avança às oitavas; Kvitova é eliminada

Se o sábado terminou sem surpresas na chave masculina do Aberto da Austrália, com o espanhol David Ferrer avançando às oitavas de final, o mesmo não se pode dizer da chave feminina. No fechamento do dia na quadra principal, a checa Petra Kvitova, quarta cabeça de chave, foi eliminada pela norte-americana Madison Keys.

Número 35 do ranking mundial, a norte-americana de 19 anos nunca havia chegado às oitavas de final de um Grand Slam. E a primeira vez veio na quadra central de Melbourne, sobre a atual quarta colocada do ranking mundial, com parciais de 6/4 e 7/5. Esta é a terceira vez seguida, porém, que Kvitova, duas vezes campeã de Wimbledon, não chega sequer às oitavas no primeiro Grand Slam do ano.

Na próxima rodada, Keys vai enfrentar outra norte-americana, Madison Brengle, número 64 do mundo, que eliminou a compatriota Coco Vandeweghe, mais cedo. Além delas, os EUA são representados pelas irmãs Williams nas oitavas do Aberto da Austrália.

FERRER VENCE

Já no último jogo do dia da chave masculina, David Ferrer teve trabalho, mas despachou o francês Gilles Simon com 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 7/5, 5/7 e 7/6(7/4). Na próxima fase, ele pega o quinto favorito, o japonês Kei Nishikori. Assim, dos 10 primeiros cabeças de chave do torneio, só Roger Federer, número 2 do mundo, não está nas oitavas de final.