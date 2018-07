Ferrer elimina Rafael Nadal em torneio de exibição em Abu Dabi

ABU DABI - A rivalidade entre Rafael Nadal e Novak Djokovic não terá um capítulo final em 2013. O espanhol perdeu a chance de protagonizar mais um clássico com o sérvio ao ser derrotado pelo compatriota David Ferrer, nesta sexta-feira, na semifinal do torneio de exibição disputado em Abu Dabi.

Em ritmo de início de temporada, já visando 2014, o número 1 do mundo esteve aquém do esperado e foi superado por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Com o revés, está fora da final da competição, neste sábado. Ferrer, agora, aguarda o duelo entre Djokovic e o francês Jo-Wilfried Tsonga, que se enfrentam ainda nesta sexta.

Tsonga avançou à semifinal ao surpreender na quinta com uma vitória sobre o escocês Andy Murray. O tenista britânico voltava às quadras, após três meses afastado, e não conseguiu exibir um bom tênis. Em busca da final, o francês tentará protagonizar nova "zebra" nesta sexta.

Djokovic e Nadal, os dois primeiros colocados do ranking da ATP, entraram direto nas semifinais, por serem os favoritos ao título do torneio de exibição. Eles encaram a competição como preparação para o início da temporada 2014, que contará com o Aberto da Austrália a partir do dia 13 de janeiro.