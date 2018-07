Ferrer elimina Tsonga e enfrenta Verdasco em Roma

O espanhol David Ferrer não tomou conhecimento do francês Jo-Wilfried Tsonga nesta sexta-feira, no Masters 1.000 de Roma. Com muita tranquilidade, ele despachou o sétimo cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e garantiu uma vaga na semifinal da competição.

Agora, Ferrer tem a chance de se vingar de revés sofrido na semana passada. Enfrenta seu compatriota Fernando Verdasco, que o eliminou na semifinal do Torneio de Barcelona por 2 sets a 1. Em nove confrontos, Verdasco venceu seis.

Na partida desta sexta, o confronto seguiu parelho até o 4/4 do primeiro set. A partir daí, Ferrer dominou. Depois de quebrar o serviço e fechar em 6/4, ele iniciou o segundo set de maneira avassaladora e abriu 4/0. Tsonga ainda tentou reagir ao quebrar o saque do adversário. Mas o espanhol novamente se impôs e fechou em 6/1.

Antes de derrotar o francês com tranquilidade, Tsonga já havia derrotado o britânico Andy Murray por 6/3 e 6/4.