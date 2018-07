Ferrer estreia com vitória fácil em Roland Garros

O próximo adversário de Ferrer em Paris será o italiano Simone Bolelli, que saiu do qualifying do torneio e nesta terça estreou na chave principal com um triunfo sobre o compatriota Andrea Arnaboldi, também por 3 sets a 0, com 6/4, 6/4 e 6/2.

No duelo diante de Sijsling, Ferrer só teve maiores dificuldades de confirmar o seu favoritismo no primeiro set, no qual chegou a ter o saque quebrado uma vez, mas compensou o fato aproveitando dois de quatro break points para fazer 6/4.

Já na segunda parcial, sem ter o serviço ameaçado nenhuma vez, o espanhol voltou a conseguir duas quebras para fechar em 6/3, antes de ser arrasador no terceiro set. Novamente com duas quebras, só cedeu um game ao holandês para fazer 6/1 e liquidar o confronto em uma hora e 40 minutos.

Mas, se Ferrer confirmou favoritismo com tranquilidade, o búlgaro Grigor Dimitrov e o alemão Tommy Haas caíram na estreia na condição de respectivos 11º e 16º cabeças de chave do Grand Slam francês. O tenista da Bulgária foi derrotado pelo veterano croata Ivo Karlovic, que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 7/6 (7/4). Já Haas acabou abandonando a partida que travava com o estoniano Juergen Zopp, por motivo de lesão, quando vencia o primeiro set por 5/2.

Outro veterano do circuito profissional que esteve em quadra nesta terça em Roland Garros, mas acabou derrotado na estreia, foi o australiano Lleyton Hewitt. O ex-número 1 do tênis mundial acabou batido pelo argentino Carlos Berlocq, que ganhou por 3 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/2, 6/1 e 6/4.

O francês Richard Gasquet, o sul-africano Kevin Anderson, o alemão Philipp Kohlschreiber e o italiano Andreas Seppi, que também ostentam a condição de cabeças de chave em Paris, estrearam com vitória nesta terça-feira.