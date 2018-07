Ferrer estreia com vitória no Torneio de Bastad Um dos favoritos ao título, o espanhol David Ferrer estreou com vitória no Torneio de Bastad, na Suécia, nesta quinta-feira. Segundo cabeça de chave, ele derrotou o compatriota Pere Riba por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 2h05min de partida.