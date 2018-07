Ferrer faz final com Dolgopolov no Torneio de Valência

Número 5 do mundo, Ferrer teve dificuldades para passar pela semifinal deste sábado em Valência. Diante do croata Ivan Dodig, que ocupa apenas a 110ª colocação do ranking, ele precisou de 2 horas e 42 minutos para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1.

Na outra semifinal do torneio que distribui 1,4 milhão de euros em prêmios, Dolgopolov também confirmou o favoritismo e venceu o austríaco Jurgen Melzer. Contra o número 38 do mundo, o ucraniano que ocupa o 21º lugar no ranking ganhou por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

No histórico do confronto entre os dois finalistas, Ferrer leva ampla vantagem sobre Dolgopolov, com quatro vitórias em cinco jogos disputados até agora. Neste domingo, o espanhol espera ganhar de novo, para ser campeão pela terceira vez em Valência - já foi em 2008 e 2010.