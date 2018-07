Ferrer garante vaga na semifinal do Torneio de Valência Principal favorito ao título, o tenista espanhol David Ferrer garantiu nesta sexta-feira a sua presença na semifinal do Torneio de Valência, na Espanha. Número 5 do mundo, ele ganhou do seu compatriota Nicolas Almagro, que ocupa o 12º lugar no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.