Ferrer garante vaga no ATP Finals de Londres

Ferrer une-se ao seu compatriota Rafa Nadal como um dos cinco tenistas com lugar garantido no torneio de fim de ano, embora Nadal, que sofreu uma lesão, não jogue uma partida desde junho e as suas chances de entrar na O2 Arena estejam diminuindo.

Também se classificaram para o torneio Roger Federer (o número 1 do mundo), Novak Djokovic e Andy Murray. Ferrer, que está em quinto lugar no ranking mundial, apresentou outra temporada com jogo consistente, classificando-se para seu quarto ATP Finals consecutivo depois de vencer cinco títulos este ano.

"Estou muito feliz porque se qualificar para o World Tour Finals é uma grande conquista", disse Ferrer, de 30 anos.

"Isso é sempre uma das minhas metas no início de cada ano. Estou ansioso para voltar para a O2 em Londres para jogar contra os melhores jogadores do mundo em novembro. O clima no estádio é incrível."