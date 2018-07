Ferrer leva sustos, mas vai à 3.ª rodada em Wimbledon

LONDRES - Em jogo atrasado que estava previsto para acontecer na última quinta-feira, mas foi reagendado para esta sexta por causa da chuva que atrasou a programação do dia anterior em Londres, David Ferrer sofreu mais do que imaginava para garantir vaga na terceira rodada de Wimbledon. Quarto cabeça de chave do Grand Slam inglês, o tenista espanhol precisou jogar quatro sets para superar o seu compatriota Roberto Bautista Agut com parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5.

Com a vitória suada por 3 a 1, Ferrer se credenciou para enfrentar na próxima fase o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que nesta sexta derrotou o colombiano Santiago Giraldo em partida interrompida na última quinta por causa da chuva. No fim das contas, ele liquidou o rival sul-americano por 3 sets a 0, com 6/4, 7/5 e 6/3.

Atual quarto colocado do ranking mundial, Ferrer encarou Agut, hoje o 60.º da ATP, pela primeira vez na sua carreira nesta sexta. E o favorito foi um pouco superior no primeiro set do duelo ao aproveitar duas de seis chances de quebrar o saque do rival, que chegou a converter um de dois break points, mas caiu por 6/3.

No segundo set, porém, Agut devolveu o placar de 6/3 ao ser feliz em uma de duas oportunidades de ganhar games no serviço de Ferrer, que não conseguiu converter nenhum dos dois break points cedidos pelo seu compatriota.

E o terceiro set acabou sendo bastante equilibrado, com cada tenista obtendo duas quebras de saque em três chances para cada um, fato que levou a disputa da parcial ao tie-break, na qual Ferrer fez valer a sua maior categoria para fazer 7/4.

Já no quarto set, também equilibrado, Ferrer conseguiu ser constante no saque ao não ceder nenhum break point e, ao aproveitar uma de duas oportunidades de quebra, liquidou a partida em 7/5.

OUTROS JOGOS

Outro cabeça de chave que se garantiu na terceira rodada de Wimbledon foi o alemão Tommy Haas, 13.º pré-classificado. Ele passou com tranquilidade pelo taiwanês Jimmy Wang por 3 sets a 0, com 6/3, 6/2 e 7/5, em outra adiada de quinta para sexta por causa da chuva, e terá pela frente na próxima fase o francês Richard Gasquet.

O esloveno Grega Zemlja, por sua vez, se garantiu como rival do argentino Juan Martín del Potro, oitavo cabeça de chave, na terceira rodada. Ele avançou ao bater o o búlgaro Grigor Dimitrov em uma batalha de cinco sets cujo final foi adiado para acontecer nesta sexta e terminou com parciais de 3/6, 7/6 (7/4), 3/6, 6/4 e 11/9.

RIVAL DE DJOKOVIC

Também garantiu vaga na terceira rodada nesta sexta o francês Jeremy Chardy, que será o próximo rival do sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial. Ele assegurou a chance de encarar o poderoso rival ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 1, com 6/2, 5/7, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4).