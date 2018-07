Ferrer massacra rival e vai à semifinal no Torneio de Hertogenbosch David Ferrer precisou jogar apenas 42 minutos para massacrar o holandês Igor Sijsling com parciais de 6/0 e 6/1, nesta quinta-feira, e garantir vaga na semifinal do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda. Cabeça de chave número 1 da competição preparatória para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, o tenista espanhol não tomou conhecimento do jogador da casa para se garantir na luta por mais uma decisão.