Ferrer se torna 5º tenista garantido no ATP Finals

Assim, ainda restam ao menos três vagas em disputa para a edição deste ano do ATP Finals. A participação de Nadal, afastado das quadras desde Wimbledon em razão de uma lesão no joelho direito, ainda não está confirmada e suas chances parecem ser remotas, o que deve abrir espaço para mais um tenista.

Ferrer vai disputar o ATP Finals pela terceira vez consecutiva e a quarta na sua carreira. A sua melhor participação se deu em 2007, na sua estreia, quando foi vice-campeão ao perder na final para Federer.

Neste ano, Ferrer conquistou cinco títulos em três tipos de quadra diferentes. O espanhol venceu o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, em piso duro, faturou títulos no saibro em Buenos Aires, na Argentina, Acapulco, no México, e Bastad, na Suécia, além de ter sido campeão na grama em Hertogenbosch, na Holanda.

A ATP também confirmou a classificação do britânico Jonathan Marray e do dinamarquês Frederik Nielsen, campeões de Wimbledon, para a chave de duplas do ATP Finals. Anteriormente, os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, a dupla formada pelo canadense David Nestor e o bielo-russo Max Mirnyi, a parceria entre o romeno Horia Tecau e o sueco Robert Lindstedt e também o indiano Leander Paes e o checo Radek Stepanek estavam garantidos na disputa em Londres.