Ferrer sobe para 5º lugar no ranking da ATP após título

Ferrer subiu uma posição e ultrapassou o francês Jo-Wilfried Tsonga, que está na sexta colocação do ranking da ATP, que segue sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com 12.280 pontos. Ele é seguido, em ordem, pelo espanhol Rafael Nadal, pelo suíço Roger Federer e pelo britânico Andy Murray.

O checo Tomas Berdych continua na sétima colocação na lista, à frente do sérvio Janko Tipsarevic, do argentino Juan Martin del Potro e do norte-americano John Isner, que completa as 10 primeiras colocações no ranking da ATP.

Campeão do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, o norte-americano Andy Roddick subiu oito posições na lista e agora está em 25º lugar, logo à frente do italiano Andreas Seppi, que foi derrotado na decisão do ATP 250. Já o alemão Philipp Petzschner, que surpreendeu ao sair do qualifying e ser vice-campeão em Hertogenbosch, subiu 44 posições na lista e agora ocupa a 101ª posição.

Único tenista do País entre os 100 melhores do mundo, Thomaz Bellucci segue em queda no ranking da ATP. O tenista brasileiro não entrou em quadra na semana passada e caiu duas posições. Assim, o primeiro adversário do espanhol Rafael Nadal em Wimbledon ocupa a 80ª colocação na lista, com 627 pontos.

Ranking da ATP, 25/06:

1º - Novak Djokovic, (SER), 12.280 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 10.060

3º - Roger Federer (SUI), 9.435

4º - Andy Murray (ESC), 6.980

5º - David Ferrer (ESP), 5.250

6º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 5.230

7º - Tomas Berdych (RCH), 4.685

8º - Janko Tipsarevic (SER), 3.200

9º - Juan Martín Del Potro (ARG), 3.180

10º - John Isner (EUA), 2.655

11º - Nicolas Almagro (ESP), 2.605

12º - Mardy Fish (EUA), 2.535

13º - Gilles Simon (FRA), 2.525

14º - Juan Monaco (ARG), 2.115

15º - Gael Monfils (FRA), 1.805

16º - Fernando Verdasco (ESP), 1.765

17º - Feliciano Lopez (ESP), 1.725

18º - Marin Cilic (CRO), 1.655

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.600

20º - Kei Nishikori (JAP), 1.600

80º - Thomaz Bellucci (BRA), 627

114º - Rogério Dutra Silva (BRA), 478

117º - João Souza (BRA), 463

138º - Ricardo Mello (BRA), 383

145º - Thiago Alves (BRA), 373

157º - Julio Silva (BRA), 333