Ferrer sofre derrota surpreendente em Barcelona; Nadal vence fácil

O espanhol perdeu por 7-5, 3-6 e 6-1 para o russo, que saiu da etapa classificatória, enquanto Rafael Nadal, sete vezes campeão em Roland Garros, passou fácil pelo argentino Carlos Berlocq por 6-4 e 6-2.

Ferrer desistiu do Masters de Monte Carlo na semana passada devido a uma contusão muscular na coxa, sofrida durante sua derrota na final em Miami para Andy Murray no mês passado.

"Foi um jogo para esquecer, um dos piores que eu disputei", disse um cabisbaixo Ferrer aos repórteres.

"Não estive bem com relação ao tênis, mentalmente, ou com minha atitude. Isso me afeta pessoalmente porque minhas oportunidades de ganhar aqui se tornam menores à medida que fico mais velho", acresentou o tenista de 31 anos.

"Tursunov esteve muito bem, melhor que eu, e foi por isso que ele venceu."

O segundo cabeça-de-chave Nadal, que derrotou Ferrer na final do ano passado, iniciou sua tentativa de conquistar o oitavo título em Barcelona com uma boa vitória sobre Berlocq.

O espanhol de 26 anos, número 5 do mundo, retornou à quadra depois de perder a decisão de Monte Carlo para Novak Djokovic no domingo, e parece ter voltado à sua melhor forma após ficar sete meses afastado por causa de uma lesão no joelho.

Nadal precisou de seis match points para fechar o jogo contra Berlocq. "Carlos está tendo uma boa temporada, jogou pela Argentina na Copa Davis contra a França (onde ganhou a partida decisiva há duas semanas), o que deu a ele muita confiança", disse Nadal à TV espanhola antes de deixar a quadra.

"Foi também um dia difícil, com muito vento, contra um adversário que gosta deste piso", disse.

"David (Ferrer) também sofreu por causa disso com um rival que gosta de bater muito forte na bola. Essa combinação favorece surpresas", acrescentou.

(Reportagem de Mark Elkington)