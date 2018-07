Ferrer sofre, mas bate algoz de Djokovic e faz final com Berdych em Doha David Ferrer sofreu, mas venceu Ivo Karlovic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4), nesta sexta-feira, e garantiu vaga na final do Torneio de Doha. Cabeça de chave número 4 do ATP 250 catariano, o tenista espanhol assim acabou despachando o surpreendente algoz do sérvio Novak Djokovic, que na última quinta caiu diante do croata também em uma partida com três parciais.