Ferrer supera argentino na estreia em Buenos Aires Maior favorito ao título, o espanhol David Ferrer estreou com vitória no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Nesta terça-feira, o primeiro cabeça de chave superou o local Maximo Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4 - Gonzalez havia eliminado o brasileiro Guilherme Clezar na última rodada do qualifying.