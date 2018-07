Ferrer supera Berdych e enfrentará Djokovic em Abu Dabi

ABU DABI - O espanhol David Ferrer venceu o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal do torneio de exibição de Abu Dabi. Com o triunfo obtido de forma tranquila, o atual quinto colocado do ranking mundial terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, nesta sexta, em uma das semifinais da competição realizada nos Emirados Árabes Unidos.

O evento de Abu Dabi já serve como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começará no próximo dia 14, em Melbourne, e contará também nesta sexta com o duelo entre o sérvio Janko Tipsarevic e o espanhol Nicolás Almagro. Esse confronto definirá o outro finalista do torneio, cuja decisão e a disputa do terceiro lugar estão marcadas para sábado.

Garantido na decisão do torneio de exibição árabe, Ferrer já acumulava uma boa vantagem no retrospecto diante de Berdych, que antes da partida desta quinta havia sido superado em seis dos nove confrontos que travou com o espanhol no circuito profissional. No duelo anterior entre os dois tenistas, por sinal, Ferrer passou pelo rival por 3 sets a 0, em Praga, pela final da Copa Davis deste ano. O título da competição, porém, depois ficou com a República Checa.

Poucas horas antes de Ferrer bater o atual sexto colocado do ranking da ATP, Tipsarevic desbancou o favoritismo de Murray com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na partida que abriu esta edição do torneio de exibição de Abu Dabi.