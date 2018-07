Ferrer supera Nadal e sobe para 4º no ranking da ATP

SÃO PAULO - O espanhol David Ferrer desbancou o compatriota Rafael Nadal e assumiu nesta segunda-feira a quarta posição do ranking da ATP, após a disputa do Aberto da Austrália. Ferrer galgou uma colocação na lista por ter chegado à semifinal do primeiro Grand Slam da temporada e também por conta da longa ausência de Nadal no circuito profissional.

O ex-líder do ranking não disputa uma competição oficial desde junho do ano passado, quando caiu na segunda rodada de Wimbledon. Desde então, a pontuação conquistada na temporada anterior vem sendo descontada semanalmente no ranking. Nadal voltará a jogar no Torneio de Viña del Mar, na próxima semana. Na sequência, disputará o Brasil Open, em São Paulo.

Logo em seguida, terá trabalho para defender muitos pontos em competições de saibro, como os Masters 1000 de Montecarlo e Roma, o ATP 500 de Barcelona, além de Roland Garros. Se não conseguir manter a pontuação nestes torneios, Nadal poderá cair ainda mais no ranking nas próximas semanas.

Ferrer, por sua vez, segue em boa fase no circuito. Ao retomar o quarto posto do ranking, iguala seu melhor ranking, obtido em 2008. Só está atrás do trio que dominou as principais competições desde que Nadal se afastou do circuito, em razão de uma lesão crônica no joelho esquerdo.

Novak Djokovic segue na liderança disparada, com a mesma diferença de pontos para Roger Federer. O sérvio segue com vantagem de 2.655 pontos porque os dois tenistas repetiram a campanha de 2012 no Aberto da Austrália. Djokovic se sagrou tricampeão no domingo, enquanto o suíço foi eliminado na semifinal.

A queda de Federer na semifinal reduziu a diferença para Andy Murray, justamente o seu algoz na competição. O escocês diminuiu a vantagem do suíço para 1.785 pontos. O checo Tomas Berdych, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Jo-Wilfried Tsonga, o sérvio Janko Tipsarevic e o francês Richard Gasquet completam o Top 10.

Já o brasileiro Thomaz Bellucci caiu três posições no ranking atualizado nesta segunda-feira. Ele se tornou o 36º colocado na lista da ATP após ter sido eliminado logo na primeira rodada em Melbourne, pelo esloveno Blaz Kavcic.

Perto da aposentadoria, Ricardo Mello despencou no ranking. Caiu de 280º para o 351º posto. O brasileiro vai encerrar sua carreira no circuito profissional ao fim do Brasil Open, que terá início no dia 11 de fevereiro.

Confira os primeiros colocados do ranking:

1º - Novak Djokovic (Sérvia), 12.920 pontos

2º - Roger Federer (Suíça), 10.265

3º - Andy Murray (Escócia), 8.480

4º - David Ferrer (Espanha), 6.865

5º - Rafael Nadal (Espanha), 5.400

6º - Tomas Berdych (República Checa), 4.680

7º - Juan Martin del Potro (Argentina), 4.210

8º - Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.555

9º - Janko Tipsarevic (Sérvia), 3.180

10º - Richard Gasquet (França), 2.720

11º - Nicolas Almagro (Espanha), 2.695

12º - Juan Monaco (Argentina), 2.430

13º - Marin Cilic (Croácia), 2.300

14º - Gilles Simon (França), 2.280

15º - Milos Raonic (Canadá), 2.250

16º - John Isner (EUA), 2.125

17º - Stanislas Wawrinka (Suíça), 1.990

18º - Andreas Seppi (Itália), 1.765

19º - Philipp Kohlschreiber (Alemanha), 1.740

20º - Sam Querrey (EUA), 1.695

36º - Thomaz Bellucci (Brasil), 1.077

111º - Rogério Dutra Silva (Brasil), 498

131º - João Souza (Brasil), 430

145º - Thiago Alves (Brasil), 386