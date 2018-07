Ferrer vence 2 jogos e faz final com belga em Auckland

A chuva em Auckland na quinta-feira obrigou Ferrer a entrar em quadra duas vezes nesta sexta. No primeiro jogo do dia, o espanhol superou o colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Em outro jogo válido pelas quartas de final, Fernando Verdasco, número 24 do mundo, superou Guillermo García-López por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em duelo entre tenista espanhóis.

Com estes resultados, as semifinais do Torneio de Auckland tiveram novo confronto entre tenistas da Espanha. E Ferrer superou melhor o cansaço para derrotar Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na decisão, o número 5 do mundo buscará o seu terceiro título na Nova Zelândia, já que foi campeão em 2007 e 2011.

Responsável pela eliminação de Thomaz Bellucci na segunda rodada do Torneio de Auckland, Rochus será o oponente do tenista espanhol na decisão. Nesta sexta-feira, o número 68 do mundo avançou ao derrotar o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4. Em 2005, Rochus disputou a final em Auckland e foi derrotado pelo chileno Fernando Gonzalez.

DUPLAS - O brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas semifinais das chave de duplas do Torneio de Auckland. Em parceria com o norte-americano Eric Butorac, o tenista mineiro foi derrotado pelo checo Frantisek Cermak e pelo eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 10/7.