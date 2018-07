Ferrer vence Baghdatis e encara Nishikori na Austrália O espanhol David Ferrer confirmou o seu favoritismo e se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras rápidas. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo derrotou o cipriota Marcos Baghdatis, 35º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/3, em 1 hora e 57 minutos.