Ferrer vence de virada, fatura título em Viena e fica perto do ATP Finals David Ferrer sofreu, mas venceu o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5, neste domingo, e conquistou o título do Torneio de Viena. Cabeça de chave número 1 do ATP 500 austríaco disputado em quadras duras e atual oitavo tenista do mundo, o tenista espanhol precisou de 2h14min para confirmar o seu favoritismo diante do 47º colocado do ranking.